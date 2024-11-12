KIB-TEK'ten yapılan açıklama şöyle:

13 Kasım 2024 Çarşama günü, yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle ; 09:00 ile 15:00 saatleri arasında; Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuhun Gemisi Hotel, Concorde Hotel, Pis su arıtma, Tuzlu su arıtma, Thalassa Sitesi ve Bafra’ya elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.