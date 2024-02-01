Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

31.01.2024 tarihinde, saat 23:55 sıralarında, İskele’de, bir apartmana ait araç park yeri içerisinde, Behzad Khodabakhsh OLYAIE (E-29) 233 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VA 335 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek araç park yerinin sol tarafında park halinde olan UA 820 plakalı aracın sağ ön kısmı ile NA 639 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle ileriye savrulan VA 335 plakalı araç, apartmanın duvarına da çarpıp durmuştur. VA 335 plakalı araç sürücüsü Behzad Khodabakhsh OLYAIE tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.