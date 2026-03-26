İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Zehra Ekmekçi, Bülent Çınarlılı ve Kemal Latif'in sahne aldığı etkinlikte, kahve ikram edildi, Kıbrıs’a özgü maniler seslendirilip atışmalar yapıldı, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da gösteri sundu.

Kültür ve Sanat Günleri ve İskele Belediyesi 4'ncü Tiyatro Günleri kapsamında yarın (Dünya Tiyatrolar Günü’nde) İskele Belediye Tiyatrosu, İskele AKM'de "Hadi Öldürsene Canikom" oyununu sahneleyecek. Oyunun +13'e uygun olduğu ifade edildi.

Kültür ve Sanat Günleri programına göre, 31 Mart Salı da İskele Belediye Korosunun konseri var.

İskele Belediyesi Kültür ve Sanat ve Dış İlişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa, gecede yaptığı konuşmada, Kıbrıs kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalıştıklarını, bu tür etkinliklerle toplumsal birlikteliğin güçlendirildiğine inandıklarını ifade etti. Kadirağa, Zehra Ekmekçi, Bülent Çınarlılı, Kemal Latif ve dans topluluğuna teşekkür etti.