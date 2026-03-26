LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen imza törenine LTB Başkanı M.H. ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı C.T. katıldı.

LTB Başkanı M.H., törende yaptığı konuşmada, iki kardeş şehir arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan protokolden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İzmir’in proje deneyimi ile Lefkoşa’nın yenilikçi yerel çözümlerinin bir araya geleceğini ifade eden M.H., “Teknik ve İşbirlikçi Deneyim Köprüsü” kurulacağını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı C.T. ise Kıbrıslı Türk gençlerinin çok amaçlı spor alanlarına kavuşmasını sağlayacak Spor Parkı projesine İzmir’in somut destek sağlayacağını açıkladı. Protokol kapsamında, Lefkoşa’da yaşayan gençlerin spor ve sosyal faaliyetlere erişiminin artırılması ve kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Taraflar, bilgi ve teknik birikimlerini paylaşarak yeni nesil spor alanlarının tasarımına katkıda bulunacak; modern zemin teknolojileri, engelsiz erişim standartları ve estetik donatı unsurları gibi konularda ortak çalışmalar yapılacak. Ayrıca ihtiyaç duyulan alanlarda ekipman desteği de sağlanacak.

İmza töreninin ardından M.H. ve C.T., profesyonel baristalık eğitimi almış özel gençlerin çalıştırdığı Yeni Dünya +1 Kafe’yi ziyaret etti. M.H., kafenin kuruluş ve çalışma sistemi hakkında C.T.’ye bilgiler aktardı.