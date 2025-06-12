İskele bölgesinde faaliyet gösteren bir şirkette çalışan U.M. (E-22), görevli olduğu şirket binasına takılmak üzere kendisine teslim edilen toplam 21 adet 18 BTU klima ünitesini çalarak tasarrufuna geçirdi.

Zanlının, söz konusu klimaları sosyal medya üzerinden satışa çıkardığı tespit edildi.

Polis, olaydan 11 Haziran 2025 tarihinde haberdar oldu.

Yapılan ileri soruşturma sonucunda, zanlı U.M.’nin yurt dışına çıkış yapmak üzere Ercan Havalimanı’na geldiği sırada tespit edilerek tutuklandığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.