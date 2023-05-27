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Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Mağusa-Karpaz Anayolu'nda dün akşam saat 21.30'da 25 yaşındaki Oghenerukevwe Amudu, kullanımındaki UE 261 plakalı aracı ile İskele istikametine doğru süratli bir şekilde seyrederken harup ambarlarının bulunduğu çembere geldiği sırada önce çemberin bordür taşlarına, daha sonra çelik bariyerlere çarparak durabildi.

Mağusa-Karpaz Anayolu'nda dün akşam meydana gelen trafik kaza sı korkuttu, kazada yaralanan olmadı.

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