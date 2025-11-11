Denetim kapsamında özellikle araçların teknik donanımı, belgelerinin güncelliği ve genel trafik kurallarına uygunluğu kontrol edildi.

Yapılan kontroller sonucunda, toplamda üç araca trafik suçu raporu düzenlendi. Bunlardan biri sigortasız araç kullanmak, biri seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, diğeri ise arka aydınlatma sistemi çalışmayan araçla trafiğe çıkmak suçlarından rapor edildi. Polis ekipleri, bu tür eksikliklerin hem yol güvenliğini hem de diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye attığına dikkat çekti.

İskele Polis Müdürlüğü, yapılan bu denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini, özellikle sabah saatlerinde okul servislerinin yoğun olduğu güzergâhlarda kontrollerin artırılacağını belirtti. Yetkililer ayrıca, sürücülere araçlarının bakım ve belgelerini zamanında tamamlamaları yönünde uyarılarda bulunarak, trafik güvenliği konusunda toplumun tüm bireylerine sorumluluk düştüğünü vurguladı.