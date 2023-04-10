Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

09.04.2023 tarihinde, saat 16:50 sıralarında, İskele’de, İskele - Granel Anayolu 2-3 km’leri arasında, Mustafa SAYGILI (E-34), 112 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZRB 110 plakalı salon araç ile Granel çemberi istikametinden İskele istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkıp kontrolsüzce tekrar yola giriş yapıp yolun sağına geçmesi neticesinde, karşı istikametten gelmekte olan Mehmet AŞÇIOĞLU (E-42) yönetimindeki GN 456 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan GN 456 plakalı araç sürücüsü Mehmet AŞÇIOĞLU ile araçta yolcu olarak bulunan Muhuddin Dilaver (E-60) ve Cengiz AŞÇIOĞLU (E-13) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. ZRB 110 plakalı araç sürücüsü Mustafa SAYGILI tutuklanmış olup, soruşturma devem etmektedir.