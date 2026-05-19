Polisten verilen bilgiye göre, 18 Mayıs 2026 tarihinde İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen T.I. (E-25) ve A.C. (E-32)’nin kullanımındaki araçta ve kalmakta oldukları ikametgahlarda arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, zanlıların tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunduğu belirtildi.

Ayrıca, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 301 adet elektronik sigaranın da emare olarak alındığı kaydedildi.

Bahse konu şahısların tutuklandığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.