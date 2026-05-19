Polisten verilen bilgiye göre olay, 18 Mayıs 2026 tarihinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği meçhul şahıs veya şahısların restoranın vitrin camını kırıp hasara uğratarak içeriye girdikleri ve işletme içerisinde muhafaza edilen toplam 3 adet cep telefonu ile 3 bin 950 TL nakit parayı alıp çaldıkları belirtildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Y.M. (E-25) tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.