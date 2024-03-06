Karşılaşmanın oynanacağı RSC Anderlecht Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, rakiplerini iyi analiz ettiklerini dile getirdi.

Union Saint-Gilloise'ı oyuncularına iyi anlattıklarını aktaran Kartal, "Rakibimiz iyi mücadele ediyor, koşan bir takım. Organize bir oyun oynuyorlar. Bunların hepsini izledik ve oyuncularımıza anlattık. Biz de güçlü bir takımız. Kaliteli oyunculara sahibiz. Bu turnuvanın başından beri söylüyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi hedefliyoruz. Burada elimizden geleni yapıp, İstanbul'a iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Türkiye ligi ve Konferans Ligi şampiyonluğunun ikisini de istiyorum." diye konuştu.

Yarın en iyi kadroyu sahaya sürmeyi amaçladıklarını aktaran Kartal, "3 günde bir maç oynuyoruz ama en önemli maç yarınki maçımız. Elimdeki oyuncuların en idealine yakınını sahaya sürmeye çalışıyorum. Batshuayi duygusal bir çocuk, iyi bir oyuncu. Onu ne zaman oynatacağımızı, hangi maçta neler vereceğini iyi biliyorum. Onu iyi tanıdım. Bizim için lig de Avrupa maçları da çok önemli. Yarın sabah karar vereceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyonu çok önemsediklerinin altını da çizen Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Karakterli bir takıma sahibiz. Futbolda her kulvarda gideceksiniz diye bir kural yok. Rakibimiz de buradan elendi. Biz bugüne kadar çok maç oynadık. Milli takıma gidenler yarın 50. maçını oynayacak. Bu çok yüksek bir rakam. Bu kolay değil. Bugün Liverpool'da 13 sakat oyuncu var. Bütün futbol adamları çok maç oynamaktan yakınıyor. Fazla maç oynadığımız için o gün (MKE Ankaragücü) takımımızı konsantre edemedik ve kupadan elendik. Yarın geçebiliriz ya da elenebiliriz ama bizim şampiyonluk yarışımız devam ediyor."

Becao, İrfan Can ve King'in durumu

Sakat oyuncuların durumuyla ilgili de konuşan Karta, "Becao, İrfan Can ve King'in tedavileri devam ediyor. İstanbul'da bıraktık. Avrupa listesinde olmayan oyuncular da İstanbul'da birlikte çalışıyorlar." dedi.

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçına hazır

Bu arada Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın oynanacağı RSC Anderlecht Stadı'nda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirdi.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcuların koşu ve 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı bildirildi.