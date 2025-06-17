Politis gazetesi son sayfasında yer verdiği haberinde tepkilere neden olan toplantının en nihayetinde gerçekleştirilmeyeceğini yazarken, toplantıya Güney Kıbrıs ve İsrail’de faaliyet gösteren gayrimenkul, bankacılık ve hukuk dünyasından önemli şahsiyetlerin konuşmacı olarak davet edildiğini belirtti.

Toplantının iptal edilmesinin temel sebebinin İsrail’deki kapalı havalimanları ile güvenlik sebepleri olduğunu yazan gazete, Limasol ve Larnaka Belediye başkanlarının da başlangıçta toplantıda konuşmacı olacaklarından söz edildiğini, ancak daha sonra başkanların toplantıya katılmayacaklarını ifade ettiklerini belirtti.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiyu’nun da toplantıya konuşmacı olarak katılacağı ancak geçen hafta katılımını, başka yükümlülüklerini sebep göstererek iptal ettiği kaydedildi.