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Ayrıca toplantıda 25 ilin daha adayı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul muradına kavuşacak. El ele vererek İstanbul'u fetret devrinden çıkaracağız. İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı daha olmadığına inanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , "Yeniden İstanbul, Yeniden AK Parti" sözleriyle Murat Kurum'un adaylığını ilan etti.

Toplantıda, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu açıklandı.

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