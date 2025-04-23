Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

12.49'da meydana gelen şiddetli deprem Marmara Bölgesi'nin büyük bölümünde hissedildi.

Vatandaşlar sokaklara döküldü

Korkutan deprem dolayısıyla vatandaşlar kendilerini sokaklara attı.

Vatandaşlar, parklarda ve açık alanlarda toplandı. Bağcılar'da vatandaşlar depremin ardından Bağcılar Millet Bahçesi'ne gitti.

Beşiktaş Bebek'te depremin etkisiyle çevredeki dükkanlarda ve kafelerde bulunan vatandaşlar sokağa koştu. Vatandaşlar cep telefonlarıyla yakınlarını aradı.

İstanbul Havalimanı'ndaki yolcular ve çalışanlar da panikleyerek dışarı çıktı. Taksim Meydanı'nda bulunan otel ve iş yerlerinde çalışanlar depremin ardından meydanda beklemeye başladı.

Vatandaşların sokaklardaki bekleyişi sürüyor.

Bakan Yerlikaya: Tüm ekipler saha taramalarına başladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'de meydana gelen depremin ardından tüm ekiplerin saha taramalarına başladığını duyurdu.

"İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Marmara Denizi'nde deprem fırtınası

Marmara Denizi'nde 12.13'te başlayan depremler artçı sarsıntılarla sürüyor.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre en küçüğü 3,9 en büyüğü 6,2 büyüklüğünde olan toplam 6 deprem meydana geldi.

AFAD'dan önemli uyarı

AFAD sosyal medya hesabından deprem sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin önemli bir uyarı grafiği paylaştı.

"Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.

Riskli binaların çevresinde bulunmayın.

Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın.

Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."

Bakan Kurum İstanbul'a geçiyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Bölgesi'nde meydana gelen depremlerin ardından İstanbul'a doğru yola çıktıklarını aktardı.

"İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremler nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz saha çalışmalarını yapıyor. Biz de ekibimizle incelemelerde bulunmak üzere İstanbul’a yola çıktık. Gelişmeleri takip ediyoruz."