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3. 12 no'lu Av bölgesi içerisindeki Büyükkonuk girişindeki Çember. Büyükkonuk Cami ve Eski Kaplıca yolunun yeni yolla kesiştiği nokta arasında kalan üçgen bölge ava kapatılmıştır.

1. 50 no lu av bölgesi içerisinde Yayla köyündeki Güzelyurt Belediyesine ait olan Arıtma tesislerinin etrafı ava kapatılmıştır.

2023/2024 yılı Büyük Av Sezonu ava kapatılan bölgeler şu şekilde:

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