Avcılık Federasyonu ava kapatılan bölgeleri açıkladı.
2023/2024 yılı Büyük Av Sezonu ava kapatılan bölgeler şu şekilde:
1. 50 no lu av bölgesi içerisinde Yayla köyündeki Güzelyurt Belediyesine ait olan Arıtma tesislerinin etrafı ava kapatılmıştır.
2. 28 no'lu av bölgesi içerisindeki eski Geçitkale yoluna donen çember, Geçitkale KIB TEK Trafo merkezi. Geçitkale çemberi üçgeni arasında kalan bölge ava kapatılmıştır.
3. 12 no'lu Av bölgesi içerisindeki Büyükkonuk girişindeki Çember. Büyükkonuk Cami ve Eski Kaplıca yolunun yeni yolla kesiştiği nokta arasında kalan üçgen bölge ava kapatılmıştır.
4. 36 no'lu av bölgesi içerisinde Demirhan ağıllar bölgesine giden Toprak yolla Haspolat sanayi bölgesi arasında kalan kanlı derenin Kuzeyi ava kapatılmıştır.