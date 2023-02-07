Başbakan Ünal Üstel'in açıklaması şöyle:

Buna göre Bakanlar Kurulu;

Başbakanlık’ta oluşturulan Kriz Merkezi’nin tek yetkili olarak süreci yönetmesine, her gün Adıyaman’a, farklı bir bakanın gönderilmesine ve çalışmaları koordine etmesine karar vermiştir.

Bakanlar Kurulu yapılan kurtarma çalışmalarının yürütülmesinde yaşanabilecek organizasyon sorunlarının aşılabilmesi için Başbakanlık’tan 1, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan 1 ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 1 üst düzey bürokratın dönüşümlü şekilde Adıyaman’a gönderilmesine karar vermiştir.

Adıyaman’a her gün uzman kurtarma ekiplerinin ve ihtiyaç duyulan yardımların ulaştırılması için 1 uçak seferi düzenlenmesine, bu uçağın aynı zamanda depremde mahsur kalanların ülkeye getirilmesi için de kullanılmasına,

Yayınlanacak bir genelgeyle, her gün dönüşümlü şekilde afet bölgesine gönderilmek üzere konusunda eğitimli, uzman gönüllü kişilerin belirlenmesine,

Afet bölgesine gönderilecek uzman gönüllülere tek tip, arama kurtarma çalışmalarına ve bölgenin hava koşullarına uygun kıyafet desteği yapılmasına,

Afet felaketi dolayısıyla ve kurtarma faaliyetleri süresince Ercan Havalimanı’nın iç hat muamelesi görmesine ve Adana’dan düzenlenecek ek seferlerle vatandaşlarımızın afet bölgelerine taşınmasına,



Ercan’ın iç hat kapsamına alınması dolayısıyla Türk Hava Yolları tarafından ek seferler konulmasına,

İhtiyaç ve gıda yardımı yapan vatandaşlarımızın yardımlarının Afet Acil Durum Komitesi Başkanlığı’nın koordinesinde Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda toplanmasına ve yine Afet Acil Durum Komitesi eliyle yardım bölgelerine ulaştırılmasına,

İlk etapta deprem bölgelerine gıda (konserve), kıyafet, battaniye ve benzeri ihtiyaçların bugün itibariyle her gün düzenli şekilde gönderilmesine,

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nde depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve yakınlarına ücretsiz psikolojik destek hizmeti verilmesine,

Tüm bakanlıklarda bulunan hane halkına yardım kalemlerinin deprem felaketinden kaynaklanan ihtiyaçların karşılanmasında ve kurtarma faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılmasına,

Türkiye’de deprem felaketinde evleri zarar gören ve barınma sorunu yaşayan kişilerin ülkemizde misafir edilmeleri için gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.