Bakan Çavuşoğlu, programı çerçevesinde Pendik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Avrupa’nın ilk, dünyanın ise en büyük iklimlendirme deneyimleme merkezlerinden biri olan DAIKIN Solution Plaza fuha İstanbul’u ziyaret etti.

Ziyaretlerinde Bakan Çavuşoğlu’na Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, İstanbul KKTC Konsolosu Ülkü Alemdar eşlik ederken, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın ile Tesisat Teknolojileri Eğitim Araştırma Derneği Başkanı Yücel Yorulmaz da yer aldı.

Pendik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen ziyarette, mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesine yönelik iş birlikleri ele alındı. Öğretmen ve öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak eğitim programları, sektör ile eğitim kurumları arasındaki bağın güçlendirilmesi ve iş dünyasının atölye çalışmalarına sağlayabileceği destekler üzerinde duruldu.

Bakan Çavuşoğlu, okul bünyesinde bulunan mobilya ve iç mekân tasarımı, motorlu araçlar teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanlarını inceleyerek öğrencilerin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Okulda yürütülen faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, mesleki eğitimin nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde ve ülke ekonomisinin kalkınmasındaki önemine dikkat çekerek, gençlerimizin donanımlı, üretken ve ülkesine değer katan bireyler olarak gelişiminin ortak hedefimiz olduğunu ifade etti.

Programının devamında DAIKIN Solution Plaza fuha İstanbul’u da ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, burada iklimlendirme ve tesisat teknolojileri alanındaki uygulamaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Aynı zamanda görüşmede mesleki eğitime yönelik iş birliği imkanları da ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında ayrıca İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ile görüşerek eğitim alanındaki çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Görüşmelerde, okul–sektör iş birlikleri, kardeş okul projeleri ve mesleki eğitimde uygulanabilecek somut projelere öncelik verilmesi gerektiği vurgulandı.