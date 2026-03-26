TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in Türk askerinin Adadaki varlığına yönelik açıklamalarını BRT’de “Gündem 12” programına değerlendirdi.

Hulusi Akar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan’ın Kıbrıs konusundaki yaklaşımlarının “gerçeklerden uzak” olduğunu savunarak, bu ülkelerin kamuoyu önündeki söylemleri ile ikili ve gayriresmî görüşmelerdeki ifadelerinin farklılık gösterdiğini söyledi.

Akar, “İster Güney Kıbrıs, Kıbrıs Rumları olsun ister Yunanistan, Yunanlılar olsun maalesef vicdandan, akıldan, tarihten, gerçeklerden tamamen uzak, bencil bir yaklaşım içerisinde kendilerine göre bir okumaları var. Bunun gerçek olmadığını aslında kendileri de biliyor. İkili görüşmelerde samimi, gayrıresmi görüşmelerde gayet güzel bunu ifade ediyorlar. Fakat maalesef böyle bir kamera karşısına, basın karşısına geçtikleri zaman toplum karşısında gerçeklerle uyuşmayan iddialarda bulunuyorlar” dedi.

Türkiye’nin Kıbrıs meselesinde tutumunun değişmediğini belirten Akar, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduklarını vurguladı.

Hulusi Akar, “Biz her zaman barıştan yana olduk. Biz her zaman ikili ilişkilerin diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduk. Problemlerin diplomatik yolla çözülmesinden yana olduk. Bunu her zaman her yerde söyledik ve söylemeye devam ediyoruz. Bizim tutumumuzda herhangi bir değişiklik yok. Biz barış ve huzur için buradayız. Barış ve huzurun sağlanmasına kadar burada durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.