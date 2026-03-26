Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Recep Ali Gürler için taziye mesajı yayımladı.

Tatar mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclis Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş; Bakan ve Milletvekili olarak halkımıza hizmet etmiş; yargı camiasında yargıç ve Kaza Mahkemesi Başkanı olarak önemli görevler üstlenmiş; ayrıca Ulusal Birlik Partisi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Meclis Grup Başkan Vekilliği görevlerini icra etmiş değerli siyaset ve devlet adamı Recep Ali Gürler’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine sabırlar ve başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.”