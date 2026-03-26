Bakan Oğuz, konuşmasına Akın Gürlek’e yeni görevinde başarılar dileyerek başladı. Bölgede yaşanan savaşların, Türkiye’nin garantörlüğünün önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Oğuz, “Kıbrıs Türk halkı olarak Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü bizim kırmızı çizgimizdir. Bu, tarih boyunca böyle olmuştur ve böyle kalacaktır” dedi.

Türkiye’nin KKTC’nin gelişimi ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi adına her alanda sağladığı destek ve yapılan anlaşmaların büyük değer taşıdığını ifade eden Oğuz, iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini belirtti.

GÜRLEK: “KARDEŞLİK BAĞLARIMIZ EN GÜÇLÜ TEMELİMİZDİR”

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni her zaman kardeş ülke olarak gördüklerini ifade ederek, ortak tarih, kültür, dil ve kader birliğinin iki ülke arasındaki iş birliğinin en sağlam temeli olduğunu söyledi.

Gürlek, Kıbrıs Türk halkının özgürlük, adalet ve eşitlik mücadelesine verilen desteğin ortak değerlerin bir yansıması olduğunu vurgulayarak, “KKTC’nin uluslararası toplumda bağımsız ve eşit egemen bir üye olarak hak ettiği yeri alması için Adalet Bakanlığı olarak her zaman desteğimizi sürdürüyoruz” dedi.

TEMASLAR DEVAM EDECEK

Bakan Oğuz’un Ankara temasları yarın da sürecek. Oğuz’un, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşmesi bekleniyor.

Ankara temaslarında Bakan Oğuz’a; KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Bakanlık Müsteşarı Suat Yeldener, Polis Genel Müdürlüğü 1. Yardımcısı Gökay Karagil, PGM Muhaceret Müdürü Fevzi Öztümen, Tapu ve Kadastro Müdürü Firdes Arıcı, Bakanlık hukukçusu Av. Emine Uzun ve Hasan İşlek eşlik ediyor.