Ertuğruloğlu: Türkiye’den aldığımız destek ve güç ile geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz Ertuğruloğlu: Türkiye’den aldığımız destek ve güç ile geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz

Meteoroloji Dairesi’nin dün 08.00 ile bugün 08.00 arası yağış verilerine göre, Gaziveren, Kalkanlı, Girne, Güzelyurt, Yeşilırmak, Gemikonağı ve Taşpınar’a 1  kilogram  yağış düştü.

Yağış alan diğer yörelerde ise 1 kiolgramdan az yağış kaydedildi.