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Yağış alan diğer yörelerde ise 1 kiolgramdan az yağış kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nin dün 08.00 ile bugün 08.00 arası yağış verilerine göre, Gaziveren, Kalkanlı, Girne, Güzelyurt, Yeşilırmak, Gemikonağı ve Taşpınar’a 1 kilogram yağış düştü.

Ertuğruloğlu: Türkiye’den aldığımız destek ve güç ile geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz

Ertuğruloğlu: Türkiye’den aldığımız destek ve güç ile geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz

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