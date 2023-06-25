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Adayların oy oranlarına göre sıralaması şöyle:

46 bin 842 kayıtlı seçmenden 12 bin 831’inin oy kullandığı Girne’de 12 bin 831 oy geçerli, 463’si geçersiz sayıldı. Seçime katılım oranı yüzde 28.38 oldu.

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