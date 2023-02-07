Enkazda arama kurtarma faaliyetleri halen devam ediyor. KKTC ekipleri canla başla, yıkılan oteldeki çocuklara ulaşmaya çalışıyor.

Çavuşoğlu, 4 ismin durumunlarının iyi olduğunu kendileriyle görüştüklerini de söyledi.

Çavuşoğlu, Recep Kılıç, Murat Aktuğralı, Esra Özberkman ve Pervin İpekçioğlu isimli velilerin yıkılan otelden dün kendi imkanlarıyla çıkmayı başardıklarını da sözlerine ekledi.

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