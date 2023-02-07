-ÖZEL HABER
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gündem Kıbrıs'a konuştu, Isias Otel enkazından 10 kişinin çıkarıldığını belirten Çavuşoğlu, çıkarılanların içinde KKTC kafilesinden birinin olmadığını kaydetti.
Çavuşoğlu, Recep Kılıç, Murat Aktuğralı, Esra Özberkman ve Pervin İpekçioğlu isimli velilerin yıkılan otelden dün kendi imkanlarıyla çıkmayı başardıklarını da sözlerine ekledi.
Çavuşoğlu, 4 ismin durumunlarının iyi olduğunu kendileriyle görüştüklerini de söyledi.
Enkazda arama kurtarma faaliyetleri halen devam ediyor. KKTC ekipleri canla başla, yıkılan oteldeki çocuklara ulaşmaya çalışıyor.
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