Haber: Karakuş Öz

Estetik gülüş tasarımlarından, implant uygulamalarına, medikal estetikten fonksiyonel çözümlere kadar geniş bir yelpazede hizmet veren Diş Doktoru Erim Tandoğdu, diş hekimliğine olan bakış açısını, güncel tedavi yaklaşımlarını ve hastalarına sunduğu bütüncül hizmet anlayışını Gündem Kıbrıs Gazetesi okurları için anlattı.

Soru: Erim Tandoğdu kimdir?

Cevap: Diş hekimliği eğitimini tamamladıktan sonra ağız, diş ve çene cerrahisi alanında uzmanlaşarak akademik kariyerine devam etmiştir. Klinik çalışmalarını kendi muayenehanesinde sürdüren Tandoğdu, özellikle dental implantoloji, estetik diş hekimliği ve medikal estetik uygulamalarıyla tanınmaktadır. Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Dr. Tandoğdu, çok dilli iletişim becerisi sayesinde geniş bir hasta kitlesine hitap ederek tedavilerinde estetik ve fonksiyonel başarıyı modern yaklaşımlarla birleştirmektedir.

Soru:Diş eksikliği yaşayan bireyler için implant en doğru çözüm müdür?

Cevap: Evet, diş eksikliklerinde en doğal ve uzun ömürlü çözümlerden biri dental implantlardır. Kemik yapısı uygunsa, implant hem estetik hem de fonksiyonel olarak doğal dişe en yakın seçenektir. Doğru planlama ve uzman uygulama ile çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz.

Soru: İmplant tedavisi acı verici bir süreç midir?

Cevap: Sanılanın aksine implant uygulaması, lokal anestezi altında tamamen ağrısız bir işlemdir. İşlem sonrası hafif bir hassasiyet yaşanabilir, ancak bu durum birkaç gün içinde geçer. Hastalarımızın büyük kısmı, düşündüklerinden çok daha rahat bir süreç geçirdiklerini ifade ediyorlar.

Soru:Medikal estetik uygulamaları diş hekimliğinde nasıl bir yer tutuyor?

Cevap: Gülüş tasarımı sadece dişlerle sınırlı değil. Dudak yapısı, çene hattı ve yüz oranları da işin bir parçası. Bu nedenle botoks ve dolgu gibi medikal estetik uygulamaları, özellikle estetik diş hekimliği ile entegre bir şekilde değerlendiriyoruz. Hastanın yüzüne bütüncül bir yaklaşım sunuyoruz.

Soru: Diş estetiği yaptırmak isteyenler nelere dikkat etmeli?

Cevap:Öncelikle hekimin uzmanlığı ve deneyimi çok önemli. Ayrıca hastanın beklentileri ile bilimsel gerçekler uyumlu olmalı. Herkesin yüz yapısı ve gülüş hattı farklıdır; kişiye özel planlama yapılmadan estetik uygulamalara başlanmamalıdır.

Soru:Sizce sağlıklı bir gülüşün en büyük sırrı nedir?

Cevap: Doğallık. Gülüşün kişinin yüzüyle uyum içinde olması gerekiyor. Estetik müdahalelerle abartıdan uzak, doğal ve sağlıklı görünen sonuçlar elde etmek bizim asıl hedefimiz. Sağlıklı bir gülüş, hem fiziksel hem de psikolojik olarak bireyin yaşam kalitesini yükseltiyor.

Gündem Kıbrıs ailesi olarak sizleri misafir etmekten onur duyduk. Başarılarınızın devamını dileriz.

Bizde doktorumuza başarılarının devamını diliyoruz.