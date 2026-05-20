Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sağlık alanında tarihi bir dönüm noktasına tanıklık ediyor. Dünyada modern cerrahinin en ileri teknolojilerinden biri olarak kabul edilen robot yardımlı cerrahiler, artık KKTC’de de başarıyla uygulanıyor. Gerçekleştirilen ilk operasyonlarla birlikte, sağlık hizmetlerinde yeni bir çağın kapıları aralandı.

Geçtiğimiz son iki günde Üroloji Uzmanı Op. Dr. Eralp Kubilay ve ekibi, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’nden Prof.Dr. Ömer Gülpınar ve Prof.Dr. Evren Süer’in destekleri ile başarılı 4 ameliyata imza attı.

Robotik cerrahi; yüksek hassasiyet, gelişmiş görüntüleme teknolojisi ve minimal invaziv yaklaşımı sayesinde hem cerrahlara hem de hastalara büyük avantajlar sunuyor. Milimetrik hareket kabiliyeti sağlayan robotik sistemler sayesinde operasyonlar çok daha kontrollü gerçekleştirilebiliyor. Bu teknoloji, özellikle üroloji, kadın hastalıkları ve genel cerrahi gibi alanlarda başarı oranlarını artırırken, ameliyat sırasında oluşabilecek riskleri de en aza indiriyor.

Hastalar açısından bakıldığında ise robotik cerrahinin en önemli avantajları; daha küçük kesiler, daha az ağrı, düşük kan kaybı, enfeksiyon riskinin azalması ve çok daha hızlı iyileşme süreci olarak öne çıkıyor. Geleneksel açık ameliyatlara kıyasla hastaların günlük yaşamlarına dönüş süresi önemli ölçüde kısalıyor.

KKTC’de gerçekleştirilen ilk robotik cerrahi operasyonları, yalnızca teknolojik bir gelişme değil; aynı zamanda ülke sağlık sisteminin ulaştığı yüksek standardın da güçlü bir göstergesi oldu. Operasyonların başarısında görev alan cerrahlar, anestezi ekipleri, hemşireler ve tüm sağlık çalışanları, disiplinli ekip çalışmasıyla bu tarihi başarıya imza attı.

Robotik cerrahinin KKTC’de uygulanmaya başlanması, hem ülke halkı hem de bölge sağlık turizmi açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlar, bu teknolojinin önümüzdeki dönemde birçok farklı branşta yaygınlaşacağını ve KKTC’nin sağlık alanında bölgesel bir merkez haline gelmesine önemli katkı sağlayacağını belirtiyor.