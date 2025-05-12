İstinaf Mahkemesinde Gerilim Tırmandı: Avukattan Savcıya “MAHKEMEYİ YANILTIYORSUN” Suçlaması!

Turgut Muslu ile Tekin Arhunun istinaf duruşmasında avukat Serhan Çınar ile savcı Mustafa İldeniz arasında sert tartışma yaşandı. Çınar, savcının mahkemeye yanlış beyan verdiğini ve kendi tanıklarının ifadelerini dahi gizlediğini iddia etti.

“MAHKEMEYE YALAN SÖYLÜYOR, MAHKEMEYİ YANILTIYORSUN”

Geçtiğimiz gün, Turizm Planlama Dairesi eski Müdürü Turgut Muslu ile iş insanı Tekin Arhun’un istinaf mahkemesindeki duruşmasında tansiyon yükseldi. Duruşmaya ara verilmesi üzerine tartışma yaşandı, sanık 2’nin avukatı Serhan Çınar ile savcı Mustafa İldeniz arasında adeta söz düellosu yaşandı. Çınar, savcıya sert bir şekilde yüklenerek, birçok noktada da olduğu gibi “Mahkemeye yalan söylüyor, mahkemeyi yanıltıyorsun!” diyerek yargı sürecinin Başsavcılık tarafından yanıltıldığını ileri sürdü.

Gerilim yaratan tartışmanın fitilini ise hakediş raporundaki detaylar ateşledi. Avukat Çınar, savcı İldeniz’in 4 numaralı hakediş raporunda inşaat işleri yüzdesini yanlış bir şekilde betonarme işleriyle karıştırarak sunduğunu iddia etti. Çınar’a göre savcı, mahkemeyi bilinçli olarak yanıltıyor ve dosyada gerçeği yansıtmayan bir algı oluşturulmasına sebebiyet veriyor.

Savcı İldeniz’in, iddia makamı tanığı Fahri Kaya’nın açıkça belirttiği “inşaat işlerinin, betonarme işlerinin sadece yüzde 50’si oranında olduğu” yönündeki ifadesini gizlediği öne sürüldü. Raporda ise, inşaat işlerinin yüzde 65-70 oranında tamamlandığı belirtilmesine rağmen, savcının bunu betonarme işleri eksik gibi sunması dikkatleri çekti.

“SAVCI OLDUĞUNU UNUTUYOR, SÜRECİ YALANLARLA MANİPÜLE EDİYORSUN”

Sanık 2’nin avukatı Serhan Çınar, yalnızca istinaf değil, savcının daha önce ağır ceza mahkemesindeki söylemlerinde de benzer bir yaklaşım sergilediğini vurguladı. Kendi tanıklarının bile ifadelerine aykırı beyanlarda bulunduğunu belirten Çınar, yüksek mahkemede de aynı taktiklerle sürecin yalanlarla manipüle edilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Avukat Çınar’ın sert çıkışı, mahkeme salonunda büyük yankı uyandırdı. Gerilim yükselirken, ,yaşanan bu hararetli tartışma sonucunda, davanın seyrini etkileyecek önemli bir sonucun çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor.