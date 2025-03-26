Bakanlık Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre Milli Eğitim Bakanlığı'nda yer alan toplantıya, Maliye Bakanı Özdemir Berova, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara, DAÜ Per-Sen Başkanı Erdal Altun, DAÜ Bir-Sen Eş Başkanı Buğu Sümen Cohar ile DAÜ Mali İşler ve Personel İşleri bölümü yetkilileri katıldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin mali durumunun ele alındığı toplantıda, DAÜ’nün sürdürülebilir mali yapıya kavuşturulması amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu.