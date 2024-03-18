Müdürlüğün konuyla ilgili yazılı açıklamasında, fazla elektrik akımı tüketen ütü, fön makinesi, tost makinesi ve mikro dalga gibi cihazların aynı zamanda ve çoklu prizlerde çalıştırılmaması, elektrik panolarının bulunduğu yerlerde azami 6 kg. kapasiteli kuru kimyevi toz içeren yangın söndürme cihazı bulundurulması uyarısında bulundu.

Duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların hemen 199 İtfaiye İhbar Hattı, 177 Orman Yangını İhbar Hattı veya 155 Polis Hattına ulaşmaları gerektiği bildirildi.

Açıklamada, işyeri ve konutlardaki elektrik tesisatlarında, yüklenmeden dolayı meydana gelebilecek kısa devreleri önlemek, elektrik tesisatına fazla yüklenmemek ve yangına sebep olmamak yapılması gerekenler sıralandı.

Katlanarak zamanla zarar görmüş uzatma kablolarını kullanmaktan kaçınmaya özen gösterilmesi, arıza durumunda elektrik tesisatlarının kontrolünün uzman kişilere yaptırılması önerisinde bulunuldu.

Elektrik panolarının bulunduğu yerlerde, azami 6 kg. kapasiteli kuru kimyevi toz içeren yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesinin yangının büyümesi ve çıkacak olası bir tehlikenin önlenmesinde büyük fayda sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, tamamen söndüğünden emin olmadan mangal, şömine veya odun sobalarından çıkan kömürleri çöp bidonları içerisine veya yanabilecek madde ve malzemeler üzerine dökmemek gerektiği uyarısında bulunuldu.

Özel, tarımsal, toplu taşıma ve akaryakıt taşıyan araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerinin zamanında yaptırılması halinde, meydana gelecek yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olmasının önleneceği yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Araçlarınızın içerisinde, iş yeri ve evlerinizde yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikenin önlenmesinde büyük fayda sağlayacaktır.

İşyeri ve evinizi yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

Duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen 199 İtfaiye İhbar Hattı, 177 Orman Yangını İhbar Hattı veya 155 Polis Hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”