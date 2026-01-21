Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nca saptanan ve Ü(K-İ)10-2026 sayılı, 9.1.2026 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca 9.1.2026 tarih ve 7 sayılı Resmi Gazete’de EK IV’de yayımlanan Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı’na yapılan itirazları değerlendirdi.

Bu kapsamda, 13.1.2026 tarihinde Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF), 14.1.2026 tarihinde Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) ve 15.1.2026 tarihinde Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) Sendikası tarafından ayrı ayrı yapılan itirazlar doğrultusunda, konunun yeniden değerlendirilmek üzere Asgari Ücret Saptama Komisyonu’na iade edilmesine karar verildi.