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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başkanlığında önce Başkanlık Divanı toplandı. Milletvekillerinin de katıldığı toplantı 3 saat sürdü.

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Ardından Genel İdari Kurulu üyeleri bir araya geldi. Toplantı sonunda yapılan yazılı açıklamada, 2024 yerel seçimlerine İyi Parti'nin tek gireceği belirtildi.

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