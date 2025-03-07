Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), kişisel gelişim üzerine kitapları bulunan Türk yazar ve İzgören Akademi’nin kurucusu Ahmet Şerif İzgören'i ağırladı. 6 - 7 Mart 2025 tarihlerinde, 10:00 - 12:00 saatleri arasında Mustafa Afşin Ersoy Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, İzgören "Hayata Değer Katmak" konulu seminer verdi.

Açılış konuşmaları ile başlayan seminerin ilk oturumu, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, Rektörlük Koordinatörleri, Yönetsel Müdürler, Fakülte Dekanları, Bölüm Başkanları, akademik ve yönetsel personel ile çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

“Katılımcılar İçin Önemli Bir Fırsat”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç gerçekleştirdiği açılış konuşmasında Ahmet Şerif İzgören’i Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde yeniden ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Prof. Dr. Kılıç, İzgören’in geçmişte DAÜ’de öğretim görevlisi olarak görev yaptığını ve üniversitede birçok kez seminerler verdiğini hatırlatarak, seminerin, katılımcılar için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı. Seminerin, eğitimin yalnızca bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını, eğitimcilerin genç nesillere ilham vererek onların hayatlarına yön veren rehberler olduğunu vurgulayacağını belirten Prof. Dr. Kılıç, bu tür etkinliklerin bireysel gelişimin yanı sıra toplumsal ilerlemeye de katkı sağladığını ifade ederek, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti ve Ahmet Şerif İzgören’e değerli paylaşımları için şükranlarını sundu.

"Sizi Başarıya Götürecek Şey Mücadele Ruhunuz, Dürüstlüğünüz, Ahlakınız ve Disiplininiz"

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç’ın ardından söz alan Ahmet Şerif İzgören, "Düşünce ve eylemin kesiştiği yerler önemlidir. Ne iş yaptığınız değil, nasıl yaptığınız önemli" diyerek başarılı olmanın, doğru düşünce ve eylemlerin birleşiminden geçtiğini vurguladı. Katılımcılarla başarı hikayeleri de paylaşan İzgören, katılımcılara "Sizi başarıya götürecek şey mücadele ruhunuz, dürüstlüğünüz, ahlakınız ve disiplininizdir" diyerek, bu değerlerin hayatta önemli bir yol gösterici olduğunu ifade etti. İzgören, DAÜ’nün eğitim kalitesinin, tüm ada üzerindeki eğitim anlayışını etkileyecek güce sahip olduğunu belirterek, "DAÜ buradaki eğitimin temel taşı. Buradaki eğitimi yükseltirseniz tüm adadaki eğitimin kalitesine etki edersiniz" şeklinde konuştu. İzgören ayrıca eğitimcilerin, gençlerin hayatlarına yön veren rehberler olduğunun altını çizerek, DAÜ’nün sunduğu fırsatların, sadece bireysel gelişimi değil, toplumsal ilerlemeyi de desteklediğini vurguladı.

Etkinliğin ikinci günü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Millî Eğitim Bakanlığı, Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi'ne bağlı müdürler, müdür muavinleri ve rehber öğretmenlerin katılımı ile gerçekleştirildi. Bu oturumda, eğitimcilerin rolü ve genç nesillere ilham vermenin yolları ele alındı.

Ahmet Şerif İzgören, seminer boyunca katılımcılarla kişisel gelişim, liderlik ve eğitimde fark yaratma konularında değerli bilgiler paylaştı. Katılımın yoğun olduğu etkinlikler, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın Ahmet Şerif İzgören’e plaket ve hediye takdim etmesi ve toplu fotoğraf çekimleri ile son buldu.

