Haspolat-Lefkoşa anayolunda gerçekleştirilen rutin trafik kontrolünde uyuşturucu madde bulundu, iki zanlı tutuklandı.

Uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan M.A. ile A.S. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Ozan Kuşak, 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 19.30 sıralarında Haspolat-Lefkoşa Anayolu üzerinde faaliyet gösteren bir oto galeri önünde, Lefkoşa Trafik Şubesi ekipleri tarafından rutin trafik kontrolü yapıldığını söyledi.

Polis, kontrol amacıyla durdurulan JN 750 plakalı araçta sürücü olarak bulunan M.A. ile araçta yolcu olarak bulunan A.S.’nin şüpheli hareketler sergilemeleri üzerine üzerlerinde arama yapıldığını kaydetti.

Yapılan aramada M.A.’nın tasarrufunda beyaz renk A4 kağıdına sarılı yaklaşık bir buçuk gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirten polis, her iki zanlının da tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, alınacak ifadeler ile ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini belirterek, soruşturmanın devam ettiğini söyledi ve mahkemeden 3 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, huzurundaki şahadeti değerlendirerek zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.