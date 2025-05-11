Bunlar da ilginizi çekebilir

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, apartman ile çevredeki bazı ev, iş yeri ve araçlarda hasar meydana geldi.

Erdoğan: Bu ekonomik tetikçiliktir, jurnalciliktir, ispiyonculuktur

Erdoğan: Bu ekonomik tetikçiliktir, jurnalciliktir, ispiyonculuktur

Patlamada ilk belirlemelere göre yaralanan 4 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Dairelerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde 7 katlı bir apartmanın dördüncü katındaki dairede doğal gaz kaynaklı olabileceği değerlendirilen patlama meydana geldi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.