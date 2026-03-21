Havayollarının toplam işletme maliyetlerinin %20–25’ini oluşturan jet yakıtı giderleri, savaşın başlamasından bu yana katlanarak arttı. Bazı piyasalarda fiyatlar kısa sürede %40–60 seviyelerinde yükseldi.

Havayollarında İlk İptaller ve Fiyat Artışları

Air New Zealand: Yakıt maliyetlerindeki sıçrama nedeniyle yaklaşık 1.100 uçuşu iptal etti, kapasitesini %5 azalttı.

Qantas, Cathay Pacific, Thai Airways: Uluslararası uçuşlarda fiyat artışı ve yakıt ek ücreti uygulamaya başladı.

Birçok şirket, Orta Doğu hava sahasının riskli hale gelmesi nedeniyle rotaları uzatmak zorunda kaldı (Afrika üzerinden dolanma gibi). Bu da yakıt tüketimini artırıyor ve uçuş sürelerini uzatıyor.

Trump’ın Açıklamaları Kısa Vadeli Rahatlama Sağladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın petrol altyapısının hedef alınmaması yönündeki çağrısı ve Hazine Bakanı Scott Bessent’in “açık denizdeki İran petrolüne yaptırımların gevşetilebileceği” sinyali, fiyatlarda kısmi geri çekilme yarattı. Ancak uzmanlar, bu etkinin geçici olabileceğini ve çatışmanın devam etmesi halinde fiyatların yeniden 120–130 dolar bandına tırmanabileceğini vurguluyor.