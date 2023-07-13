Hayvan barınağından kedi çalındı! 1 tutuklu Hayvan barınağından kedi çalındı! 1 tutuklu

Bakanlar Kurulu, kablo ile enterkonnekte sistemi geçiş aşamasında, %51'i KIB-TEK tarafından, %49'u ise bir başka firma tarafından üretilmek üzere enerji anlaşması yapması için KIB-TEK yönetim kurulunu yetkilendirdi.