KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilerek tutuklanan V.C.N, kıyafetlerinin arasında uyuşturucu bulunmasının ardından “izinsiz ikamet”, “kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarrufu” suçlarından yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Enis Sabit, zanlının 28 Ekim 2025’te ikamet izinsiz kalma suçundan tutuklanarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü Merkez Karakolu’nda hücreye yerleştirildiğini söyledi. Polis, zanlıya arkadaşları tarafından getirilen kıyafetlerin görevliler tarafından kontrol edildiğini, ceketin sağ cebinde sarma halde, içerisinde “Hint keneviri” türü uyuşturucu bulunan bir sigara tespit edilerek emare alındığını belirtti.

Zanlının, sözlü beyanında “Hafta sonu bir partideydim, cebimde kalmış” dediği ifade edildi. Olay üzerine zanlı hakkında uyuşturucu suçundan da ek soruşturma başlatıldı.

Polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak toplam 5 gün ek tutukluluk alındığını ve soruşturmanın tamamlandığını belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 30 günü aşmayacak şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.