İlçe kaymakamlıklarının birbirlerine verdiği destekle yürütülen denetimlerin, son dönemde şekil değiştirerek bölge bazlı giriş-çıkış kontrolleri şeklinde uygulanması, kaçak yaşamla mücadeledeki kararlılığı bir kez daha ortaya koydu.

Bu kapsamda; Girne bölgesinde, Girne Kaymakamlığı ile Lefkoşa Kaymakamlığı ekiplerinin müşterek gerçekleştirdiği denetimlerde, Gazimağusa bölgesinde ise İskele Kaymakamlığı’nın da desteğiyle yapılan uygulamalarda, bölgelerin giriş ve çıkış noktaları kontrol altına alındı.

Gün boyunca sürdürülen denetimlerde toplam 128 kişi denetlendi. Yapılan kontroller sonucunda, ülkede ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilen 12 kişi hakkında yasal işlem başlatılarak deport süreci devreye alındı.

Öte yandan, denetimler sırasında kaçmaya çalışan 2 ikamet izinsiz kişi, polis ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca, kaçak yaşamla mücadelenin ülke genelinde planlı, koordineli ve kararlı şekilde devam edeceğini vurguladı.