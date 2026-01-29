Mahkemede meseleyle ilgili olguları aktaran Polis Memuru Hülya Debreli, 25 Ocak 2026 tarihinde saat 18.45 sıralarında KKTC’ye giriş yapmak üzere Ercan Havalimanı’na gelen zanlının eşyalarında arama yapıldığını belirtti. Polis, zanlının el çantasında bulunan gizli bir bölmede bir gram ağırlığında Methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edilerek emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, 26 Ocak 2026 tarihinde mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını söyledi. Bu süre içerisinde ele geçirilen emarenin Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderildiğini ancak analiz sonucunun henüz çıkmadığını ifade eden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı G.K. ise, üç çocuğu olduğunu, çocuklarından birinin engelli olduğunu ve onlara bakacak kimsenin bulunmadığını, ayrıca üzerinde bulunan uyuşturucu miktarının çok az olduğunu iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.