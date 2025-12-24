KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan J.E.A. ve E.C. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Mustafa Sadeli, 20 Aralık 2025 tarihinde saat 16.00 sıralarında, Gönyeli Polis Karakolu’na gelen zanlıların pasaportlarında yapılan muhaceret kontrolünde, 29 Kasım 2025 tarihinden itibaren toplam 22 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların suçüstü tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis memuru, zanlıların daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını, bu süre içerisinde zanlılar hakkında ihraç işlemlerinin başlatıldığını kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini ve ihraç işlemlerinin sürdüğünü belirten polis, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.