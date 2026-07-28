Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mahmutcan Özgöçmen olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 24 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 sıralarında Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan kontrolde C.C.C.’nin 29.11.2022 tarihinden itibaren 1333 gün, K.R.M.’nin 11.01.2023 tarihinden itibaren 1290 gün ve K.R.M.’nin 11.01.2023 tarihinden itibaren 1290 gündür yetkili makamlardan izinsiz KKTC’de ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, saat 23.00 sıralarında yine aynı cadde üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince yapılan devriyede tespit edilen Y.A.A.A.’nın 02.12.2022 tarihinden itibaren 1330 gün, G.C.E.’nin ise 29.11.2024 tarihinden itibaren 603 gündür KKTC’de yetkili makamlardan izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini aktardı.

Polis, zanlıların tutuklandığını, mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını belirtti.

Polis, bu süre zarfında zanlıların KKTC’de herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırıldığını, ayrıca ihraç işlemlerinin başlatıldığını kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini, ihraç işlemlerinin sürdüğünü belirten polis, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.