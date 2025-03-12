Başbakanlık Piyangolar Birimi, 8 Mart 2025 tarihli çekiliş kazananının ikramiyesini teslim aldığını açıkladı. Açıklamada, 1 Milyon 750 Bin TL’lik büyük ikramiyeyi; Lefkoşa sakinlerinden Örgü Kaya'nın kazandığı ve teslim alındığını belirtildi.

Şanslı bilet, Lefkoşa bayisi Hüseyin Önalp tarafından satılan "74188" numaralı bilete isabet etmişti.

İkramiye teslimi sırasında konuşan Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp, Kadınlar Günü çekilişinin; emekçi bir kadına çıkmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Sunalp, kazanana güzel günlerde kullanması dileklerinde bulunurken sıradaki çekilişin 28 Mart’ta yapılacağını ve biletlerin de satışta olduğunu hatırlattı.