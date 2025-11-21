Girne Kadın Kolları Başkanlığı görevinden alınan ve son günlerde sosyal medyada hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Fatma Ünal’a ülkenin dört bir yanından destek yağdı.

Kadınlardan Sosyal Medyada Büyük Destek

Sosyal medya üzerinden yayılan mahkeme iddiaları ve karalama kampanyasına karşı özellikle kadınlardan güçlü bir dayanışma mesajı geldi. Başta Girne olmak üzere KKTC’nin çeşitli bölgelerinden yüzlerce kadın, Ünal’a destek vererek “Aslı olmayan iddialara karşı sessiz kalmayacağız” dedi.

Mahkeme İçin Alınmış Bir Gün Yok

Elde edilen bilgilere göre, iddia edildiği şekilde Fatma Ünal hakkında alınmış herhangi bir mahkeme günü bulunmuyor.

Karalama Kampanyasına Karşı Birlik Mesajı: “Fatma Ünal’ın yanındayız”

Görevinden ayrılmış olmasına rağmen, hakkında yürütülen karalama girişimlerine tepki gösteren kadınlar, sosyal medya paylaşımlarında birlik mesajı vererek, “Fatma Ünal’ın yanındayız” dedi.

Dayanışma Çağrısı Ülke Gündeminde

Kadınların sosyal medya üzerinden başlattığı bu dayanışma çıkışı, ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı.