Merkez Lefkoşa’da gerçekleşen yemeğe LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Başbakan Yardımcısı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, genel müdür yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri ve yurttaşlar katıldı.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, geçen yıl başlattıkları iftar organizasyonunu bu yıl da sürdürmekten mutluluk duyduklarını belirterek, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini vurguladı. Paylaşmanın bereketi artırdığına inandıklarını söyleyen Zaheer, organizasyona katkı koyanlara teşekkür ederek, herkesin Ramazan ayını kutladı.



LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise Kadir Gecesi’nde dayanışma içinde bir araya gelmenin önemine değindi. İkinci kez Creditwest Bank ile birlikte iftar düzenlediklerini belirten Harmancı, Ramazan dahil yaşamın her evresinde paylaşmanın ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.