Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, nefret söylemi kullandığı ve yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Din İşleri Dairesi'ne şikayet edilen bir imam hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını ve ilgili şahsın geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Özersay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Yaptığımız girişim sonuç verdi” ifadelerini kullanarak, ilgili imamın hem Din İşleri Dairesi’ne hem de Polis ve Başsavcılık makamlarına şikayet edildiğini hatırlattı. HP'nin, söz konusu şahsın nefret suçu işlediğini yasa maddeleriyle birlikte ortaya koyduğunu belirten Özersay, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Bildiğiniz üzere Din İşleri Dairesi'ne başvurup disiplin soruşturması açılmasını istemiş, aynı zamanda Polise ve Başsavcılığa da başvurmuş, suç işlediğini yasa maddeleriyle iddia etmiştik.

Demek ki sadece açıklama yapmak değil, mutlaka gereğini de yapmak lazım!”

İbrahim Damar ne demişti?

Hamitköy Camii imamı İbrahim Damar, kişisel sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. Damar, KTOEÖS yönetimine yönelik tehdit içeren ifadeler kullandı ve hedef göstermişti

“Benim dinime hakaret eden, devleti bile okula sokmayan bu zihniyeti öldüğü vakit ben de camiye sokmayacağım. Selasını vermeyeceğim. Cenaze namazını kıldırmayacağım. Açıkça söylüyorum, başörtüsüne karşı gelen kafirdir. Kafirin cenaze namazı kılınmaz.”