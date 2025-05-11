Polisten verilen bilgiye göre, Engin TOLUNGÜÇ (E-67) yönetimindeki park halinde bulunan FZ 718 plakalı aracını çalıştırıp dikkatsizce hareket etmesi sonucu, o esnada yolun solunda yaya olarak yürümekte olan Ramazan İLHAN (E-60)’a çarptıktan sonra yoluna devam edip, yolun solundaki kaldırım üzerine çıkarak yine kaldırım üzerinde beklemekte olan yaya Rayan REZAPOURGHDAM (Ç-6)’a, ardından da kaldırım kenarında bulunan taş duvara çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan yaya Ramazan İLHAN ve Rayan REZAPOURGHDAM, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olurlarken, FZ 718 plakalı araç sürücüsü Engin TOLUNGÜÇ ise kendi imkanları ile gitmiş olduğu özel bir hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Soruşturma devam ediyor.