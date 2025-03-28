Kıdrışlıoğlu, söz konusu bu genelge ile "hem sağlıkta büyük kaos yaşanacağını hem de nöbette olan personele ek iş yükü bindirilerek hata yapma payını artırabileceğini" savundu.

KAMU-SEN Genel Sekreteri Kıdrışlıoğlu, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, “Sağlık Bakanı’nın bile ’sağlık çalışanlarında 420 personel eksikliği var’ dediği bir dönemde, Maliye Bakanı’nın yayımladığı bu genelge ile hem sağlıkta büyük kaos yaşanacak hem de nöbette olan personele ek yük bindirerek hata yapmasına sebebiyet verecek” ifadelerini kullandı.

Kıdrışlıoğlu, söz konusu genelgede ‘hafta içerisinde en az üç gün görevde olmayan veya herhangi bir sebeple cuma günü görevde olmayan personel, ilgili hafta sonu ek mesaiye çağrılmayacaktır’ şeklinde bir ifade yer aldığını ileri sürerek, şunları söyledi:

“Bu kural kaosa sebebiyet verecek ve hastanelerde sağlık personeli bulmakta sıkıntılar yaratacaktır. Bu durum nöbette olan hemşirenin üzerine ekstra iş yükü bindirirken hata yapma payını artıracak, hasta açısından da baktığımızda yeterli hizmeti alamama durumu ortaya çıkacak ve mağdur olacaklar.”

Kıdrışlıoğlu, “Planlama olmadan sağlıkta yapılmaya çalışılacak tasarruf tedbirlerinin insan sağlığını tehlikeye sokacağını” belirterek, Maliye Bakanlığı’na bu genelgeyi “bir an önce geri çekme” çağrısında bulundu.

Kıdrışlıoğlu ayrıca, “Eğer tedbir almak isteniyorsa istihdam yapılmalıdır, eksiklikler giderilmedir” dedi.