Dijital arşivleme sisteminin sunduğu hız ve kolaylık sayesinde vatandaşa talep ettiği belge veya evrak, daha kolay ve hızlı bir şekilde teslim edilecek. Zaman kaybının olmayacağı otomasyon sistemi sayesinde; zamanla evrakta meydana gelen yıpranma, kaybolma gibi olumsuzluklar yaşanmayacak. Aynı zamanda İhtiyat Sandığı Dairesi hizmetlerinin yürütülmesinde vatandaşların işlemlerini daha kısa bir sürede tamamlamasına imkan sağlanacak.

Hayata geçirilen dijital arşiv sistemi ile ilgili İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Ertunç Doğu ve Bilgi İşlem Sorumlusu Tolga Sakallı tarafından bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na brifing verildi. Sistemin nasıl çalıştığının anlatıldığı brifingde, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Darbaz ile yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

E-devletle uyumlu olarak, Milli Arşiv Müdürlüğü denetiminde başlatılan dijital arşiv sistemi ile, İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait evraklar dijital barkod sistemi ile kayıt altında tutularak arşivlenecek.

İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Darbaz yaptığı konuşmada, dijital arşiv projesinin yedi yıl önce başlatıldığını, gerekli yazılımlar ve cihazların alındığını çeşitli sebeplerden dolayı somut adımı bugün gerçekleştirebilme şansına sahip olduklarını söyledi. Bakan Gardiyanoğlu’nun açılımları sayesinde e-devlete uygun bir şekilde dijital arşive geçmeyi başardıklarına vurgu yapan Darbaz: " Bugünden itibaren İhtiyat Sandığı’nın bütün evrakları hem fiziki olarak hem de dijital olarak arşivlenecek.Bunu tüm iştirakçilerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da konuşmasında, yedi yıl önce çalışmalarına başlanan ama farklı sebeplerden dolayı hayat bulamayan dijital arşivin oluşması ile ilgili sürecin tamamlandığına işaret ederek, sistemi hayata geçiren herkese teşekkür etti.

" Bakanlığımız için bu bir ilktir. 1974 yılından beri faaliyet gösteren İhtiyat Sandığı Dairesi için ise bu bir devrimdir." şeklinde konuşan Gardiyanoğlu " Son bir yıl içinde İhtiyat Sandığı’nda bir çok şeyi başardık. TL bazında %51 büyüme, döviz bazında %22 büyüme ve yedi yıldan sonra bu dijital arşivin tamamlanması önemli başarılardır." dedi.

İhtiyat Sandığı’na yapılan yapılan her yatırımın iştirakçilere ve çalışanlara yapılan bir yatırım olduğuna dikkat çeken Gardiyanoğlu: "Bu dijital arşivde geçmişe dönük tüm evraklar da arşivlenecek, bugünden itibaren yapılacak tüm işlemler de güncel olarak kayıt altında tutulacak. İhtiyat Sandığı’na daha hızlı ve güvenilir erişim sağlanacak. " ifadelerini kullandı.