Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) 14.30’da Maliye Bakanlığı’na giderek görüşme talep edeceğini açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan'ın yaptığı ortak açıklamada, kamuda yetkili sendikaların, 10 Kasım 2025 tarihinde, gelir vergisi matrah dilimlerinin ve kişisel muafiyetlerin güncellenmesine yönelik talep ve önerileri de içeren bir yazıyla Maliye Bakanlığı’na başvurduğu hatırlatıldı.

Maliye Bakanlığı’nın yazının ardından geçen süreye ve sendikaların tüm girişim ve çağrılarına rağmen, gelir vergisi dilimleri ile kişisel muafiyetleri halen güncellenmediği denilen açıklamada, Maliye Bakanlığı’nın söz konusu yazılı başvuruya verdiği yanıtta vergi dilimlerinin güncellenmesine ilişkin hiçbir ifadeye yer verilmediği kaydedildi.

“Emekçilerin vergi adaletsizliği altında ezilmesine yol açan bu duyarsız yaklaşım kabul edilemezdir. Ülkemizin içine sürüklendiği bu ekonomik yapıda, emekçilerin, dar ve sabit gelirli kesimin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürmesi her geçen gün daha da olanaksız hale gelmektedir.” denilen açıklamada, vergi dilimlerinin güncellenmemesi nedeniyle, Ocak ayı sonunda maaşlara uygulanacak Hayat Pahalılığı artışıyla çalışanların vergi yükünün daha da ağırlaşacağı öne sürüldü.