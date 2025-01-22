Kamuda yetkili beş sendika, ocak ayının sonuna yaklaşılmasına rağmen “yıllık matrah ve vergi oranlarının” hâlâ yasallaşmaması nedeniyle bugün Maliye Bakanlığı önünde açıklama yaptı.

Düzenleme yapılmasıyla tüm çalışanların daha aşağı basamaklarda vergi ödeyeceğini belirten sendikalar, vergi düzenlemesinden kaçınmanın ciddi kayıplara neden olacağını savundu.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Maliye Bakanlığı önünde toplandı.

Sendikalar, bakanlık önünde yaptıkları konuşmaların ardından Maliye Bakanı Özdemir Berova ile görüştü. Görüşme sonrası ise açıklama yapılmadı.

MAVİŞ: DÜZENLEMESİNİ YAPMAMAK, ÇALIŞANIN DAHA FAZLA VERGİ ÖDEMESİ DEMEK

İlk olarak söz alan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenleri rahmetle anarak sözlerine başladı.

Depremde İsias Otel'de yaşanan felaketin farklı bir boyutunu Bolu’da gördüklerini kaydeden Maviş, güvenlik ve denetimin önemine dikkat çekti.

“Bugün burada bulunma amacımız Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın halen gündeme alınmamasıdır. Ayın sonuna geliyoruz. Maaşların ödenmesi, vergilerin hesaplanması, oranlar ve matrahlar gibi muafiyetler, bu ayın içerisindedir.” diyen Maviş, hükümetin dersine çalışmadığını ileri sürdü.

Maliye Bakanlığı’nın kamuda beş yetkili sendika ile 21 Ekim’de mali protokol görüşmeleri çerçevesinde gelir vergisi dilimleri ve indirimleriyle ilgili bir mutabakata vardığını belirten Maviş, “Beş sendikanın imzası olan tabloyu, Maliye Bakanlığı’na sunduk. 18 Aralık'ta da Maliye Bakanlığı Resmi Gazete’de yayımlayarak Meclis'e gönderdi ve ivediliği alındı. Dün itibariyle görüşülmesi gerekiyordu ancak bilinmez bir tarihe ertelendi.” ifadelerini kullandı.

“Böyle devlet ciddiyetsizliği olmaz. Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ne oldu da hayat bulmadı?” diye soran Maviş, Maliye Bakanı ve hükümete eleştirilerde bulundu.

Çalışanların vergi düzenlemesini yapmamanın “onları daha fazla vergi ödemeye mahkum etmek demek” olduğunu söyleyen Maviş, bunun kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

Bu düzenlemeyle kamu çalışanları, öğretmenler ve işçilerin daha aşağı basamaklarda vergi ödeyeceğini dile getiren Maviş, gelirlerinin bir nebze olsun belirli bir dönem için refah seviyesine ulaşacağını ifade etti.

EYLEM: VERGİ DÜZENLEMESİNDEN KAÇMAK CİDDİ KAYIPLARA NEDEN OLACAK

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de bir kez daha çalışanın ve emekçinin cebine elini atan bir politika ile karşı karşıya olduklarını savundu; vergi düzenlemesinden kaçınmanın “ciddi kayıplara neden olacak bir adım” olduğunu belirtti.

Yaşananların fakirleştirmeye doğru atılan adımların bir parçası olduğunu ifade eden Eylem, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Selma Eylem, fakirleştirme politikalarının kabul edilemez olduğunu dile getirerek, “Cevabımız, en başından beridir bellidir. Her türlü mücadele, ortaya konacaktır. Bir an önce bu konuda atım atılmalıdır.” diye konuştu.

BENGİHAN: MÜCADELEMİZ VE KARARLI DURUŞUMUZ SÜRECEK

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da matrahların ocak ayında yasayla belirlenmesi gerektiğini ve yıllık kişisel muafiyetlerin de yılın başında ocak ayındaki asgari ücret dikkate alınarak belirlendiğini ifade etti.

Bengihan, ister özel isterse kamu olsun tüm çalışanların vergi dilimleri ve matrahlarının, muafiyetlerle ilgili hesaplamalarda çok önemli olduğunu dile getirdi.

“Bu, zamanla ilgili bir yarıştır. Öğrendiğimiz kadarıyla, şu an Maliye’de öncelik vergi dilim ve matrahların hesaplanması ve ona göre muafiyetlerin kesilmesi olması gerekirken, aralık ayındaki grevlerle ilgili kesintileri yapıyorlar.” ifadelerini kullanan Bengihan, eleştirilerde bulundu.

Vergiyle ilgili düzenlemenin ötelendiğini savunan Bengihan, yıl içerisinde adaletsizce vergi verilmesi konusunda bir durum ortaya çıkacağını ileri sürdü.

Bir şeyler yaşanmadan, sorunu gerek arayarak, gerekse açıklama yaparak anlatmaya çalıştıklarını belirten Bengihan, bunun büyük bir duyarsızlık olduğunu ifade etti.

“Maliye hesapları kapatacak, vergi muafiyetleri, kesintiler ve matrahlar eski düzenlemeye göre olacak ve daha yüksek vergi ödeyeceğiz.” diyen Bengihan, mücadelelerine ve kararlı duruşlarına devam edeceklerini söyledi.

ATAN: SENDİKALAR DİK DURUŞ GÖSTERDİĞİ SÜRECE O KOLTUKLARDA OTURAMAYACAKLAR

KAMUSEN Başkanı Metin Atan ise, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyerek sözlerine başladı.

Hükümeti gayriciddi ve tutarsız olarak niteleyen ve eleştirilerde bulunan Atan, “Bilinsin ki, sendikalar dik duruş gösterdiği sürece o koltuklarda oturamayacaklar.” ifadesini kullandı.

Vergi dilimleri ve kişisel muafiyetlerin çalışanlar adına çok önemli olduğuna vurgu yapan Atan, hâlâ aynı tavrın sergilendiğini belirtti.

“Yoksulluğa ve fakirleşmeye yönelik adımları atmak için her şeyi yapıyorlar. Bunları kabul etmeyeceğiz.” Metin diyen Atan, gerekli adımların atılmasını beklediklerini ifade etti.