Lefkoşa Terminal Çemberi’nde toplanan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yetkilileri, sloganlarla Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı önüne yürüdü.

Sendikalar, Bakanlık önünde “Yolsuzluğa, yoksulluğa, yok oluşa hayır!” ve “Vergi adaletsizliğine, asgari ücret oyunlarına hayır! Emekten çalan düzene boyun eğmeyeceğiz!” yazılı pankartlar açtı.

-Maviş

KTÖS Genel Sekreteti Burak Maviş, Bakanlık önünde yaptığı konuşmada, bir bürokratın tutuklandığını, bir vekilin sahte diploma ile suçlandığını ve Meclis Başkanının adının ise sahte diploma soruşturması kapsamında anıldığını söyleyerek, eleştirilerde bulundu.

“Tuz koktu, söyleyecek söz kalmadı.” diyen Maviş, bunlardan utanç duyması gerekenler yerine kendilerinin utandığını söyledi.

-Atan

KAMUSEN Başkanı Metin Atan ise, ülkeyi yönetenlerin ülkeyi “mahvettiğini ve peşkeş çektiğin" iddia etti.

Atan, hükümeti istifaya ve erken seçime çağırdı.

-Eylem

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, her gün bir yolsuzluğun ortaya çıktığını savunarak, yöneticilerin statükonun devamı için çabaladığını söyledi.

Eylem, direnmeye devam edeceklerini vurguladı.

-Karaoğulları

KTOEÖS Mali Sekreteri Ahmet Karaoğulları da söz alarak, hükümeti hayat pahalılığına dair "popülist" açıklamalar yapmakla suçladı.

Hayat pahalılığına ilişkin sepetin 20 yıldır güncellenmediğini söyleyen Karaoğulları, mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

-Serdaroğlu

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu da hükümeti hayat pahalılığı konusunda "popülizm" yapmakla suçladı, enflasyonun önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nu sorumluluk alanlarındaki konularla ilgili gaile çekmemekle de suçlayan Serdaroğlu, “Siz ne işe yararsınız?” diye sordu.

-Bengihan

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise, “Artık sözün bittiği yerdeyiz.” diyerek, hükümet gidinceye kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

“Çocuğu İngiltere’de okuyan bir müsteşarın eşinin İngiltere’ye temsilci olarak görevlendirildiğini” iddia ederek eleştirilerde bulunan Bengihan, “Ar damarı olsa çatlardı.” dedi.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in “sahte diploma ve bununla ilgili olarak vatandaşlık verilmesi” konusunda adının geçtiğini, Meclis Başkanlığı görevinde olmaması gerektiğini savunan Bengihan, eylemin ardından Meclis’e de giderek bu konuya ilişkin tepkilerini göstereceklerini belirtti.

Bengihan, yaşananların hesabını hem sokakta hem sandıkta soracaklarını söyledi.